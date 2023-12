Messina, inaugurati nuovi spazi sportivi alla scuola "Vittorini"

Una moltitudine di studenti emozionati e motivati ha accolto stamattina, con grande partecipazione, il vicesindaco Salvatore Mondello, l’assessore Pietro Currò e il presidente della Circoscrizione Raffaele Verso, intervenuti nel piazzale dell’Istituto comprensivo “Elio Vittorini” di via Francesca Morvillo, al villaggio Annunziata, per l’inaugurazione dei nuovi spazi e delle rinnovate strutture sportive che fanno oggi del Comprensivo una delle scuole più all’avanguardia sul territorio provinciale.

Il taglio del nastro, sulle note di “We are the Champions” dei Queen, ha riguardato la palestra coperta in tensostruttura, lo spazio esterno appositamente attrezzato per ospitare partite di pallavolo e altro, gli orti didattici e l’ampliamento degli spazi verdi all’interno della scuola mirato ad incrementare la voglia degli studenti (in crescita gli iscritti alla “Vittorini”) a rimanere negli spazi dedicati all’istruzione. Emozionante il coro formato da tutti gli studenti della scuola che, all’unisono, hanno cantato l’Inno di Mameli, riecheggiato anche negli spazi esterni del plesso

A fare gli onori di casa il dirigente scolastico, prof. Giovanni Maisano, accompagnato alla vicepreside prof. Claudia Fichera, e dal prof. Francesco Rabe, docente di Motoria, autore e curatore – assieme alla prof. Marilù Federico – degli apprezzatissimi orti didattici, tra i pochi ad essere realizzati in tutta la Sicilia.

Protagonisti anche gli studenti del gruppo “Vittorini Music Team”, diretti dal prof. Giuseppe Gravina, che anche questa volta hanno dimostrato la grande professionalità e preparazione raggiunta. A tal fine è proprio di questi giorni la notizia della convocazione a Roma di alcuni studenti dell’istituto per prendere parte a dei provini artistici dopo alcune apprezzate audizioni fatte a Messina da parte di affermati manager dello spettacolo incaricati da reti televisive nazionali pubbliche e private.

Il dirigente Maisano, nel suo intervento, ha ringraziato l’amministrazione e la Circoscrizione per la massima attenzione sempre dimostrata alle esigenze del plesso e ai risultati – organizzativi e formativi – raggiunti negli ultimi tempi e ha ribadito come gli studenti, e le singole e sempre diverse esigenze legate ad ognuno di essi, siano al centro dell’attenzione dell’intero corpo docente e del gran numero di collaboratori che affiancano la scuola anche nei progetti paralleli all’attività didattica.

Il vicesindaco Mondello, così come l’assessore Currò e il presidente Verso hanno evidenziato l’apprezzamento verso l’attività svolta dalla scuola “Vittorini” sul territorio ribadendo la volontà di una continua e costante collaborazione mirata sempre alla formazione delle generazioni future. Tra le tante iniziative al momento in corso, di concerto anche con la Circoscrizione presieduta da Raffaele Verso, anche la realizzazione di una “zona scolastica” mirata a garantire sempre più sicurezza agli studenti ed agli accompagnatori in entrata e in uscita dal plesso.