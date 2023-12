Messina, paura per un incendio in un appartamento a Provinciale

Momenti di apprensione stamattina in un appartamento di Messina in via Vittorio Veneto nel rione Provinciale. Da quanto si apprende si sarebbe verificato un incendio probabilmente da un cortocircuito causato dalle luci dell'albero di Natale. Sul posto si sono recati tempestivamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Messina.

La richiesta immediata di intervento è stata fondamentale per l'intervento degli uomini del 115. Gli abitanti dell'appartamento sono riusciti ad abbandonare il luogo dell'incendio e a ripararsi in una zona più tranquilla. Sul posto anche un'ambulanza del 118, sebbene non dovrebbero esserci feriti.

Necessario anche l'intervento della polizia arrivata sul posto per cercare di mettere ordine alla circolazione stradale.