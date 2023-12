Messina, la morte del 58enne barcellonese Giuseppe Taranto al Papardo: si va a processo

Imputazione coatta per i vertici sanitari dell’ospedale Papardo, causata dalla morte di un uomo di Barcellona, Giuseppe Taranto, 58 anni, che aveva lavorato per una struttura di riabilitazione per disabili.

A depositare la decisione con la quale si ordina la contestazione dell'ipotesi di omicidio colposo, il gip del Tribunale di Messina, Simona Finocchiaro, che accogliendo l’opposizione alla iniziale richiesta di archiviazione, formalizzata dall'avvocato Francesco Aurelio Chillemi nell’interesse dei familiari dell’uomo (deceduto a causa di una infezione contratta in ambiente ospedaliero), ha ritenuto di non potere accogliere le conclusioni a cui era giunto il pm. Questi in relazione al reato contestato, aveva chiesto l’archiviazione del procedimento nonostante l’attività d’indagine avesse invece evidenziato la presunta responsabilità sul caso dei vertici sanitari del Papardo. Responsabilità che sarebbe riferita alla “contrazione dell’infezione nosocomiale” che ha causato il decesso di Giuseppe Taranto. Con il provvedimento del Gip è stata ordinata l’iscrizione nel registro degli indagati, con l'ipotesi di “cooperazione in omicidio colposo” nei confronti del direttore (all’epoca dei fatti) delle Unità operative complesse dell’Ospedale Papardo, del responsabile pro tempore dell’Unità operativa semplice di Terapia intensiva post-operatoria, del responsabile aziendale pro tempore Prevenzione Infezioni ospedaliere e del Comfort, nonché degli ulteriori soggetti ritenuti responsabili. La tragica vicenda scaturì dalla morte di Giuseppe Taranto avvenuta l'11 settembre 2022, mentre era ricoverato al Papardo. In precedenza, il 19 agosto, a causa di un malore, il 58enne era stato dapprima trasportato al Pronto soccorso di Milazzo dove gli veniva diagnosticato un infarto. Trasferito a Patti nel reparto di Cardiologia, ed effettuata la coronarografia, in conseguenza della rilevata necessità di impiantare tre by-pass, Taranto era stato trasferito all’ospedale Papardo.

