Messina, protezione della costa: in azione il pontone per trasportare i primi massi a Ganzirri e Torre Faro

È arrivato a Tremestieri da Chioggia il pontone che sarà utilizzato nei lavori di ripascimento delle coste da Torre Faro a Galati attivati dall' ufficio del commissario per la gestione del rischio idrogeologico gestito da Maurizio Croce.

Gli operai stanno già caricando i massi in calcestruzzo che saranno sistemati tra Torre Faro e Ganzirri.

In una seconda fase sarà utilizzato anche nelle tre aree di parcheggio della riviera nord dove da lunedì e sino al 18 dicembre si svolgeranno gli interventi di messa in sicurezza da terra.