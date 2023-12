Messina, gli sgravi Tari scivolano al 2024: troppe domande scritte a mano

Ci sarà da attendere per avere le riduzioni o le esenzioni della Tari. Lo sconto, di fatto, sarà incassato l’anno prossimo, almeno secondo quelle che sono le prime indicazioni.

Lo scorso 30 novembre si sono conclusi i termini per la presentazione delle istanze utili a ottenere l’esenzione di una o tutte e tre le rate della tassa dei tributi. Con i dati giunti al Comune dovrà essere stilata una graduatoria che consentirà, in linea di massima a 3.000 messinesi ( ma si tratta di una stima) di ottenere uno degli sgravi. Ma il tema adesso è diventato quello dei tempi di realizzazione di questa graduatoria e quindi del saldo degli sconti.

Infatti sono arrivate ben 8.816 domande nel mese abbondante in cui sono stati aperti i termini per presentare le istanze in due modi, o attraverso una piattaforma digitale appositamente creata o compilando a mano un modello prestampato inviandolo via pec o consegnandolo brevi manu. Sono 4.565 coloro che hanno scelto la via del digitale, 4.251 hanno preferito il cartaceo, di questi 1.856 hanno presentato la domanda brevi manu.

