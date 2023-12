Taormina, il Tar rigetta il ricorso della società Aditus. De Luca: "La nostra azione di bonifica continua"

Per il Tar Sicilia, sezione staccata di Catania, il provvedimento di annullamento avanzato dal segretario del Comune di Taormina (Messina) Giuseppe Bartorilla dell’aggiudicazione alla società Aditus della gestione del palazzo dei congressi risulta essere "plurimotivato". I giudici amministrativi entreranno nel merito della vicenda il 16 aprile del 2024. Nell’ordinanza di rigetto del ricorso proposto dalla società, il Tar evidenzia inoltre la fondatezza dell’azione del segretario, con particolare riferimento alla non corretta determinazione del valore della concessione, in violazione dell’art 167 del D.lgs 50/2016.

"Continua - afferma il sindaco Cateno De Luca - la nostra azione di bonifica del comune di Taormina scontrandoci con le lobby che l'hanno messa in ginocchio contribuendo al dissesto finanziario. Il Tar ci ha dato per l’ennesima volta ragione e il Palazzo dei congressi non sarà occupato abusivamente da una società che a fronte di un irrisorio canone annuale di circa 40 mila euro ne avrebbe incassato in 9 anni come da proprie previsioni stimate almeno 19 milioni in violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità del funzionamento della pubblica amministrazione».