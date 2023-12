Paura nel Messinese a Casalvecchio Siculo, vasto incendio in un capannone con bombole di Gpl FOTO

Oggi, intorno alle 17:30, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti nella frazione di Piano Vigna del comune di Casalvecchio Siculo al confine con Antillo per un incendio che ha interessato un capannone con mezzi agricoli, autovetture, ciclomotori, compressori, torni, attrezzatura varia per officina e bombole di GPL.

La squadra giunta dal distaccamento di Letojanni, con Aps (auto pompa serbatoio) e pick-up con modulo antincendio ha provveduto a spegnere le fiamme, successivamente ha bonificato e messo in sicurezza tutta l'area coinvolta. Sono in corso accertamenti, ma non si esclude che le cause dell’incendio siano di origine elettrica. A collaborare con i Vigili del fuoco è intervenuto il sindaco Davide Paratore che ha messo in campo Impiegati e autobotte del comune. Presenti anche i Carabinieri del nucleo radiomobile.