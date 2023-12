Incendio distrugge un capannone tra Casalvecchio e Antillo. Probabile un corto circuito

Un incendio divampato nella notte ha distrutto un capannone nel comune di Casalvecchio Siculo, al confine con Antillo. Le fiamme sono divampate intorno alle 5 in località Piano Vigne, forse innescate da un corto circuito, e hanno mandato in fumo un autoveicolo, macchine agricole e attrezzature che si trovavano dentro la struttura, dove si sono verificate anche alcune esplosioni probabilmente perchè l’incendio ha intaccato delle bombole del gas o dei compressori. A dare l’allarme un automobilista in transito sulla strada provinciale che conduce ad Antillo, che ha notato una colonna di fumo e udito delle esplosioni. Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita. Per spegnere il rogo è giunta un’autobotte del Comune di Antillo, fatta giungere dal sindaco Davide Paratore, e i Vigili del fuoco del Distaccamento di Letojanni, che hanno domato completamente l’incendio.