Messina, un’altra classifica e una posizione migliore

Mettiamola così: Messina fa un po’ più di simpatia al “Sole 24 Ore” che a “Italia Oggi”. Se nella classifica pubblicata qualche settimana fa la nostra provincia si è ritrovata terz’ultima, centocinquesima su centosette, con un balzo all’indietro di nove posizioni e con un crollo rispetto alle stesse altre realtà siciliane (solo Caltanissetta è rimasta più giù), per la nuova graduatoria, pubblicata ieri dal quotidiano economico di Confindustria, Messina conferma il suo, non esaltante ma neppure così disastroso, ottantanovesimo posto, mettendosi alle spalle altre 18 province e risultando la seconda della Sicilia, superata soltanto da Ragusa (ottantaseiesima). Chi avrà ragione? “Italia Oggi” o “Il Sole 24 Ore”? Cosa influisce nel giudizio complessivo? Quanto valgono davvero queste classifiche? Non è facile dare risposte a tali domande. Criteri e parametri sono molto diversi tra loro, anche se poi le aree tematiche delle indagini sulla Qualità della Vita sono più o meno identiche: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

