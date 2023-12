Medici e infermieri da Milazzo a Palermo per protestare contro la grave carenza di personale

Nutrita la pattuglia di medici ed infermieri anche dall'ospedale di Milazzo che hanno partecipato alla manifestazione indetta dai sindacati della dirigenza medica CIMO FESMED ED ANAAO ASSOMED e dal sindacato degli infermieri Nuring Up che si è svolta presso la sede dell'ordine dei medici di Palermo in collegamento streaming con le piazze di 10 città italiane con capofila Roma dove si sono svolti altrettanti sit-in. A gran voce è stata denunciata la grave carenza di medici che mette ormai a rischio lo svolgersi delle attività assistenziali su tutto il territorio nazionale. Così come avviene anche per l'ospedale di Milazzo dove è diventata quasi una regola il trasferimento di un gran numero di pazienti acuti verso strutture private mentre per l'esasperante lunghezza delle liste di attesa sempre più utenti scelgono di rivolgersi alle cure di strutture pubbliche di maggiori dimensioni e spesso volentieri in quelle private anche di fuori provincia.