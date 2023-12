Gravissimo episodio a Messina: rubata un'auto civetta della polizia municipale

Singolare furto d’auto ieri pomeriggio a Provinciale, esattamente all'incrocio tra le vie Siracusa e Vittorio Veneto. Ignoti hanno forzato e poi rubato una macchina civetta della Polizia municipale che si trovava posteggiata vicino alla chiesa del quartiere. È probabile che i ladri non sapessero che si trattasse di una Fiat Panda senza insegne e lampeggianti della Municipale che la usa per appostamenti e altre attività in incognito. Le ricerche sono in corso ed è stata informata la Procura della Repubblica.