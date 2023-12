Pista ciclabile, a Messina i 105 massi sono pronti: in settimana al via i lavori di difesa dall’erosione

I lavori di protezione dei tre parcheggi della pista ciclabile, tra Paradiso e Pace, dovrebbero partire in questa settimana: a crederci più fortemente di tutti è il dirigente dell’ufficio commissariale per l’emergenza idrogeologica, Maurizio Croce. Ancora un po’ più cauti il sindaco Federico Basile e l’assessore Francesco Caminiti. Dopo la sollecitazione rivolta da Croce alle imprese aggiudicatarie della gara regionale, Chiofalo di San Filippo del Mela e l’abruzzese De Cesaris, sembra che non vi siano più intoppi per la partenza, il transito e l’arrivo via terra, con gli autoarticolati, dei massi di calcestruzzo decisivi per salvare le aree di sosta e riguadagnare 150 posti auto perduti. Una soluzione, quella “via terra”, fortemente caldeggiata dall’Amministrazione Basile per accelerare i tempi.

A Tremestieri, come mostra l’immagine tratta dal video realizzato dalla Regione in sinergia con il Comune, sono pronti 300 massi.

Il condizionale, però, rimane d’obbligo visto lo slittamento dei tempi che ha tormentato un iter così importante. Un autentico tormentone che ha dapprima interessato l’aggiudicazione della gara (chiusa nel maggio scorso) riguardante l’intera fascia costiera da Paradiso a Ponte Gallo ed un tratto a sud tra Zafferia e Minissale; poi, i tempi lunghi hanno paralizzato il cuore dell’intervento ovvero l’avvio della materiale protezione della costa.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina