Messina, coperta la prima delle quattro vasche del depuratore di Mili per eliminare i cattivi odori

È stata completata in questi giorni la copertura della prima delle quattro vasche dell’impianto di depurazione di Mili. Si tratta di un appalto avviato nel 2019 e che dovrà concludersi entro la fine dell’anno. L’obiettivo è quello di ammodernare l’intero impianto e in particolar modo di abbattere in maniera sensibile tutti i cattivi odori che la lavorazione dei liquidi e dei fanghi provenienti da buona parte della città producono.

“Sopralluogo al depuratore di Mili - ha detto il sindaco Federico Basile- per verificare lo stato di avanzamento dei lavori in cui si è constatata la copertura della prima vasca della linea di pretrattamento. In sostanza con queste coperture ed il relativo filtro dell’aria si elimineranno i cattivi odori provenienti dalla linea.

Come da programma stiamo mantenendo l’impegno di realizzare quelle opere che veramente miglioreranno la qualità della vita e dell’ambiente”.