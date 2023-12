Ex colonia di Iria di S. Agata Militello: nel futuro una cittadella per disabili

Procede l’iter verso l’intervento di rigenerazione urbana dell’ex colonia di Iria di S. Agata Militello. L’opera rientra tra quelle finanziate dal “Piano nazionale di ripresa e resilienza” nell’àmbito dei “Piani Urbani Integrati” della Città metropolitana di Messina (otto in tutto i progetti pronti a partire).

Nel dettaglio ci sono 21,6 milioni di euro per la riconversione dell’ex colonia in una cittadella dedicata a persone con disabilità e soggetti fragili, dotata di strutture per l’assistenza ma anche per lo svolgimento di varie attività inclusive.

La struttura, che si estende su una superficie complessiva di circa 26.000 mq, ospiterà 140 posti letto con relativi servizi, con la riqualificazione interna ed esterna ed adeguamento funzionale degli spazi, abbattimento delle barriere architettoniche, sistemazione dei percorsi carrabili e pedonali, ricostruzione ed integrazione dei servizi e la realizzazione ex novo di tutti gli impianti. La presa d’atto ed assunzione dell’impegno di spesa formalizzata dalla VII direzione Pianificazione della Città metropolitana, diretta dall’architetto Roberto Siracusano, sull’appalto integrato aggiudicato mesi fa da Invitalia all’Ati Consorzio Ciro Menotti con La Cascina Costruzioni, Macos Società Coop ed Emma Lavori Cooperativa consorziate esecutrici, rappresenta un ulteriore step del procedimento per cui entro un mese è atteso il progetto definitivo.

Di recente sono state svolte sui luoghi analisi ed indagini tecniche finalizzate in particolare alla valutazione dello stato degli edifici interni alla colonia, alcuni dei quali dovrebbero essere abbattuti e ricostruiti mentre altri invece ristrutturati.

