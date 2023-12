Decesso del pescatore a Lipari Franco Luca, la magistratura vuole fare chiarezza

La magistratura intende fare piena chiarezza, accertando possibili responsabilità, sulle cause che, venerdì scorso, dopo 58 giorni di ricovero all’ospedale Cannizzaro di Catania, hanno portato al decesso del 69enne pescatore dilettante Franco Luca, rimasto coinvolto la sera del 4 ottobre in un incidente in mare, mentre con due amici era intento ad una battuta di pesca ai totani, al largo del porto di Pignataro a Lipari.

Nel contesto delle indagini, che vennero avviate all’epoca, con l'apertura di un apposito fascicolo (sul quale, ovviamente, vige il massimo riserbo), la magistratura, per eseguire i necessari accertamenti, non ha rilasciato il nulla osta alla liberazione della salma, disponendone il sequestro e facendo così slittare, a data da definirsi, i funerali.