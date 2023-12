Barbara Floridia denuncia un post sessista, le scuse di Nino Germanà: l'autore è un mio collaboratore non autorizzato

«Questo è il post di un senatore della Lega pro ponte. Questo è il livello delle sue argomentazioni. In un periodo in cui il rispetto della donna (ma, in generale, il rispetto per tutti) sembra essere davvero l’unica strada verso una società migliore, un senatore della Repubblica utilizza un fermo immagine per una squallida battuta sessista. La cosa più triste è che sono sicura che se la stessa frase l’avesse utilizzata un mio collega maschio nessuno si sarebbe mai sognato di rileggerla in questo modo. Nemmeno il senatore Germanà che, da rappresentante delle istituzioni, dovrebbe anche nel suo modo di esprimersi dare l’esempio. Se non capiamo che anche le parole possono essere una forma di violenza non riusciremo mai a cambiare le cose».

Lo scrive sul suo profilo Facebook la senatrice messinese del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia, pubblicando il post del senatore della Lega Nino Germanà (anche lui messinese, di Brolo), che attribuisce un doppio senso a sfondo sessuale a frasi pronunciate dalla senatrice che di sessuale non avevano nulla.

In serata, però, un nuovo post di Nino Germanà spiega quanto accaduto: "Porgo le mie scuse alla senatrice Barbara Floridia con la quale ho anche un ottimo rapporto. Purtroppo il post è stato fatto da un collaboratore che non aveva la mia autorizzazione a pubblicare. Sono desolato per l’accaduto e rinnovo le mie scuse".