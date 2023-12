Terribile incidente sulla A20 Messina-Palermo, furgone si schianta contro carro attrezzi: gravissimo un uomo

Grave incidente stradale nella serata di oggi sulla A2 Messina – Palermo, all’altezza del km 109 in territorio di Acquedolci, nella carreggiata direzione Messina. Per cause in corso di accertamento un furgone su cui viaggiavano due uomini sarebbe andato a sbattere violentemente contro un carro attrezzi che si trovava ai margini della carreggiata.

L’impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio il passeggero del furgone che ha riportato gravissime ferite e traumi in particolare agli arti inferiori. Trasportato d’urgenza in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti, si è quindi reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale “Papardo” di Messina. Ferite fortunatamente lievi, invece, per l’uomo che si trovava alla guida del furgone ed il conducente del carro attrezzi, trasportati al pronto soccorso per le cure del caso. Sul posto gli agenti della Polizia stradale di Sant’Agata Militello ed i mezzi del pronto intervento stradale.