Ponte, a Messina il "Fronte del No". Corteo nelle vie del centro città: "Lo Stretto non si tocca"

«Il progetto del Ponte è la risposta sbagliata, inutile, dannosa ai problemi del Meridione e dell’area dello Stretto. Causerebbe un disastro ambientale, tecnicamente è un azzardo, non risolverebbe i problemi dei trasporti, soprattutto non servirebbe al Paese». Sono queste, riassunte nella nota firmata dai responsabili del Comitato “Invece del Ponte”, le motivazioni alla base della mobilitazione per dire No al ponte sullo Stretto e che si sta svolgendo in questi minuti a Messina.

L’accelerazione delle procedure di progettazione e di costruzione del Ponte ha rianimato il fronte del No che, pur con anime radicalmente diverse tra loro, oggi si è ritrovato a piazza Cairoli, per poi attraversare le vie del centro urbano in un corteo che segue quello svoltosi nello scorso mese di agosto. A Messina sono arrivati pullman anche da altre province della Sicilia, dalla Calabria. Ci sono anche i partiti del Centrosinistra e della Sinistra a sfilare in marcia. Tra gli interventi previsti, quelli di Fabio Granata, assessore alla Cultura del Comune di Siracusa e già vicepresidente della Regione siciliana; Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale dei Verdi; Barbara Floridia, senatrice del M5S e presidente del Comitato di vigilanza Rai; Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd.

Il corteo, partito da piazza Cairoli, si sta snodando per viale San Martino, via Santa Cecilia, via Cesare Battisti, via I Settembre, per concludersi a piazza Duomo, In testa campeggia uno striscione con una foto dello Stretto di Messina e la frase “Lo Stretto non si tocca”.

Tutte le sigle partecipanti

Anpi Messina, Arci Messina, CGIL Messina, Comitato Noponte Capo Peloro, Invece del Ponte, Italia Nostra Messina, Legambiente Sicilia, Legambiente Messina, Messina Bene Comune, Messina in progresso, Resistenza Poetica, Rete degli Studenti medi Messina, Symphonia Laus, UDU Messina, UISP Messina, WWF Italia.

BCsicilia, Il Cantiere dell’InCanto, Accademia dei due Mari, Cmdb, Uisp Caltanissetta, Uisp Iblei, Uisp Sicilia, Uisp Giarre, circolo Legambiente Etneo, Associazione 99%, Uisp Catania, Italia Nostra RC, Filt Cgil Messina, Unione inquilini, ActionAid Italia, Mountain Wilderness, Federazione Pro Natura, Greenpeace Italia, Lipu, Touring Club Italiano, Italia Nostra nazionale, Piccola Comunità Nuovi Orizzonti, DonneVitaLibertà, EBN, Associazione Schierarsi, MAN, circolo Mesogeo Legambiente Palermo, Legambiente dei Peloritani, circolo l'anatroccolo Legambiente Priolo, Circolo Palermo Futura APS, Legambiente nazionale, Legambiente Piazza Armerina, circolo Il cigno Legambiente Caltagirone, circolo sikelion Legambiente Ispica, Legambiente Melilli, Legambiente Palermo APS, Associazione Astra, Associazione Farisusu APS, G.L.I.Ci.Ne. (Gruppo di lavoro Italiano sulla Cicogna nera), ASOIM (Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale), Siciliani liberi, Circolo Legambiente Nebrodi "Tiziano Granata", Movimento Eucaristico Giovanile Messina, C.A.I., Oltre, Federconsumatori Messina, Parco Ecolandia

Si registra anche l’adesione di: Europa Verde, M5S, PD, +Europa, Sinistra Italiana, PMLI Catania, Federazione Provinciale di Messina del Partito della Rifondazione Comunista.

Fratoianni: "Il ponte rischia di essere una mangiatoia per pochi"

«Oggi per la Sicilia e per il Sud c'è un appuntamento fondamentale: la manifestazione popolare a Messina contro lo scempio del Ponte sullo Stretto. Io non potrò esserci, ma Alleanza Verdi e Sinistra sarà ben rappresentata». Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra. «Per il ponte il governo Meloni mette 700 milioni nella prossima manovra- prosegue il leader di SI - e per un totale di 12 miliardi nei prossimi anni. E chissà quanti altri soldi ci vorranno. Ma il primo effetto lo ha avuto: ha moltiplicato le poltrone. E più che un ponte al momento rischia di essere una allegra mangiatoia per pochi». «Il Ponte - aggiunge - è uno schiaffo al Sud, un’opera costosissima e inutile, in un territorio in cui mancano i treni e quelli che ci sono viaggiano a binario unico. Magari se il ministro Lollobrigida viaggiasse in treno per tutto il sud, si potrebbero moltiplicare le fermate...»