Messina, c’è un topo a scuola? La preside non conferma, ma lezioni sospese nel plesso di Villa Lina

Attività pomeridiane sospese all'improvviso, ieri mattina, nel plesso scolastico di Villa Lina, per la presenza sembrerebbe di ospiti sgraditi. Almeno un topo, non si sa bene se in compagnia, si aggirerebbe all'interno della scuola di rione Giostra che fa parte del XVI istituto comprensivo Villa Lina- Ritiro. Sarebbe stato visto scorrazzare in un'aula della primaria dagli alunni di una quinta classe. I bambini spaventati si sono subito rivolti all'insegnante, scatenando l'allarme. In tempi brevi infatti la voce si è sparsa in tutta la scuola, arrivando alle orecchie dei genitori che hanno espresso forte preoccupazione. La direzione scolastica guidata dalla preside Maria Concetta D'Amico, nella mattinata di ieri, tout court, ha disposto la sospensione delle lezioni pomeridiane e l'uscita anticipata degli alunni a mezzogiorno ma senza specificare il motivo della decisione. I genitori sono stati avvisati telefonicamente e invitati a prendere i figli alle 12.15. La comunicazione a sorpresa ha insospettito le famiglie che non erano a conoscenza del problema. « Dopo l'episodio – hanno raccontato alcuni genitori informati dai rappresentanti di classe – la dirigente scolastica si sarebbe mossa immediatamente, dando comunicazione agli uffici comunali per la disinfestazione. Sappiamo che sono venuti gli operai di una ditta specializzata nel servizio di derattizzazione per effettuare i primi interventi con l'uso di alcuni deterrenti, che nelle ore successive, avrebbero diffuso un odore pesante e insopportabile, propagatosi velocemente nelle aule e tra i corridoi a tal punto da rendere necessaria l'interruzione delle attività didattiche pomeridiane». La notizia circolata fuori dall'ambiente scolastico non è stata ancora confermata dalla dirigente che ha parlato solo di una generica sospensione delle lezioni pomeridiane e non di chiusura del plesso.