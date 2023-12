Rassegna stampa 01-12-2023 edizione Messina

I principali titoli del nostro giornale oggi in edicola:

Il Mef principale azionista della "Stretto"

Il Natale a Messina, in quartieri e villaggi. Oltre 200 iniziative nella "città degli eventi"

Spaccio a Fondo Fucile, otto indagati

Taormina, abbandono dei rifiuti in crescita. In arrivo le telecamere mobili

Milazzo, caso Fogliani. Attese scelte regionali. E i consiglieri riaccendono i loro fari

Barcellona, ospedale al palo. La ferita si riapre

Torrenova, operaio muore in ospedale. La Procura apre un'inchiesta

Messina, a Teramo è già spareggio