Messina, si insedia il nuovo comandante della Polizia municipale: "Grande attenzione alla viabilità"

Ha preso possesso del suo nuovo incarico il comandante della polizia municipale di Messina Maurizio Cannavò. Il sindaco Federico Basile lo ha presentato alla stampa e poi al Corpo convocato nel salone delle Bandiere. “Partiremo dalla viabilità- ha detto il comandante che viene dall’esperienza di Giàrre e Ragusa dove per altri sei mesi continuerà ad operare per un giorno la settimana - perché è sentita come una necessità primaria dei cittadini. Un agente che ha la divisa in ordine e saluta il cittadino ha già fatto l’80% del suo lavoro. Il resto lo fa la formazione e io sono un formatore”. Sulla carenza di personale non si è detto particolarmente sorpreso: “tutti i comuni sono in difficoltà, ci faremo aiutare dalla tecnologia aspettando i nuovi 100 agenti che arriveranno dal concorso “.