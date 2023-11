S. Pier Niceto, due fratelli accomunati dalla malattia muoiono a distanza di un quarto d'ora

L'amore fraterno va oltre l'esistenza terrena. Due fratelli di San Pier Niceto, Mimmo e Salvatore, di 77 e 83 anni, sono venuti a mancare a distanza di un quarto d'ora circa. Entrambi stavano attraversando una lunga malattia. Mimmo è stato il primo a lasciare questa terra. A distanza di pochissimo tempo anche il cuore di Salvatore ha smesso di battere. Entrambi erano nella propria abitazione. Una storia dolorosa, ma che al tempo stesso fa riflettere sul valore dei legami. I due fratelli erano molto apprezzati in paese e appartenenti a una famiglia stimata. Per anni, Mimmo ha operato nel settore dell'autotrasporto, mentre Salvatore ha vissuto per molto tempo negli Stati Uniti d'America. L'ultimo saluto gli sarà rivolto insieme nella giornata di domani.