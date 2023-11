Maturità ripetuta al liceo “Galilei” di Spadafora, indagata la docente per i messaggi

Adesso c’è anche uno strascico penale per la maturità “bis” che undici ragazzi hanno dovuto sostenere al liceo Galilei di Spadafora tra il 9 e l’11 novembre, la trama perfetta di un film, “Immaturi”, già visto al cinema ma poi divenuta “tragicamente” reale.

Già, perché la professoressa di storia e filosofia che ha diffuso sulla chat di wapp le famigerate cinque raccomandazioni sulle materie da preparare per il primo esame orale, quello regolare di giugno, poi annullato dal Tar dopo il ricorso di una delle studentesse “escluse” dai messaggi, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Messina con l’ipotesi di reato di “Rivelazione di segreto d’ufficio”, ovvero l’art. 326 c.p. che contempla questa fattispecie.

A quanto pare tra le carte dell’inchiesta della Procura di Messina emerge in maniera chiara che la professoressa inviò in una chat di classe, che però non comprendeva tutti gli alunni impegnati nell’esame, cinque argomenti “forti” da studiare per l’inizio dell’esame, e uno di questi venne effettivamente scelto dalla commissione per iniziare a dialogare con i ragazzi e sciogliere il classico ghiaccio di un esame che si ricorda poi per tutta la vita.

