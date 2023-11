Messina si veste per il Natale, ecco il programma delle iniziative

Il primo evento è previsto per domenica prossima. Il momento clou il 28 dicembre quando si esibirà un artista, o un gruppo “ di fama internazionale” (questa l’esatta dizione nella delibera di giunta del programma) a piazza Duomo.

A dieci giorni dalla data canonica dell’avvio delle festività natalizie, alcuni punti della città si stanno trasformando per diventare scenari del programma natalizio che il Comune ha messo su, sotto le solite insegne (e l’ombrello economico) di Messina città degli eventi.

Sta cambiando aspetto piazza Unione Europea, con il suo giardino ricavato di fronte al Comune, piazza Cairoli con l’albero e presto anche la pista del ghiaccio, via Garibaldi con le luminarie montate in tempi non sospetti. Sul verde sta lavorando sodo Messina Servizi che sta abbellendo anche altre piazze cittadine, periferie incluse, per far sentire l’aria natalizia un po’ ovunque.

E domani sarà presentato anche il programma definitivo delle manifestazioni del Natale messinese che, secondo i programmi dell’amministrazione, dovrebbe attrarre, da altri centri, turisti e visitatori.

Qualcosa, sul calendario è già emerso e dà l’idea della diversificazione delle iniziative sul territorio. Due i punti espositivi principali. A piazza Cairoli sarà realizzato un vero e proprio mercatino del Natale che sarà aperto l’ 8 dicembre e chiuderà, quest’anno (l’anno passato fu smontato il 26 dicembre), l’8 gennaio. Molta curiosità desta la novità del “Natale in Teatro” una joint venture fra Palazzo Zanca e il Vittorio Emanuele per unire l’aspetto culturale e quello dell’eccellenza dei prodotti (non solo cibo) del messinese. È già in corso di allestimento uno spazio piuttosto vasto che cintura il Teatro. Le vie Laudamo, Pozzoleone e Casalaina, diventeranno isole pedonali per tutto il periodo natalizio.

