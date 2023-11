Messina, la Città metropolitana compra la sede del Cirs e prende in affitto per sei anni il Monte di Pietà

Doppia operazione della Città metropolitana che acquisisce due importanti strutture nel centro cittadino. Il sindaco Federico Basile in queste ore ha firmato l’acquisto del Palazzo ex Ponti vicino al Palacultura e sede storica del Cirs, centro di formazione e casa famiglia dedicato alle donne. E' stato acquisito dall’iPab collereale e la ONLUS guidata da Maria Celeste Celi rimarrà in questi spazi. Inoltre Palazzo dei leoni ha definito il contratto di affitto per sei anni del Monte di pietà. In questo caso la proprietà è dell’arciconfraternita degli azzurri e della Pace dei Bianchi. È probabile che già nel prossimo calendario natalizio possa esserci un evento di apertura del prezioso spazio di via XXIV Maggio.

Le dichiarazioni del sindaco Basile

"Cateno De Luca aveva intrapreso qualche anno fa l’iter per l’acquisto dell’immobile ex Ponti di proprietà dell’Ipab Collereale e oggi sede del CIRS. Oggi quell’immobile è stato acquistato dalla Città Metropolitana che nell’ottica dell’impegno nel comparto dei servizi sociali con l’acquisto della Città del ragazzo, conferma le iniziative di supporto alle fasce più deboli. La casa del Cirs in continuità sarà un nuovo punto di riferimento che l’ente locale garantirà a tutti i cittadini. Si è concluso così una lunga battaglia portata avanti dal Cirs in questi anni, per evitare che la struttura fosse venduta e destinata a speculazioni edilizie o imprenditoriali e rimanesse invece a disposizione delle persone fragili".