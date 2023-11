Messina, un’altra porzione di Camaro passa dal degrado alla riqualificazione

Tra le azioni chiave per il territorio peloritano incluse nel Piano nazionale di ripresa e resilienza si inserisce a pieno titolo il recupero di un’altra area di Messina, già al centro delle politiche di risanamento. Dopo i passi avanti registrati nella realizzazione di un parco urbano a Camaro Sottomontagna, con la pubblicazione della relativa gara da parte del Comune di Messina, adesso è la Città metropolitana ad accelerare su un altro intervento. Palazzo dei leoni, in qualità di stazione appaltante, ha emanato una determina dirigenziale di affidamento dei servizi di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva legata alla “Riqualificazione urbana finalizzata a restituire alla pubblica fruizione un’area sottratta al degrado, del Rione di Camaro”. Rientra nei cosiddetti Piani urbani integrati e gode di un finanziamento di 3 milioni di euro. Sostanzialmente, tocca alla Rina Check srl – individuata da Invitalia, quale Centrale unica di committenza–, che si è aggiudicata il sub-lotto prestazionale 2 (per 18.585,87 euro, in virtù di un ribasso del 39,75%), portare avanti le attività propedeutiche: da quella di natura tecnico-‐amministrativa a quella istruttoria, passando per il controllo.

