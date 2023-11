Messina, oggi l’Ateneo torna alle urne in un clima da resa dei conti

I due contendenti al rettorato rimasti, Michele Limosani e Giovanna Spatari, non amano essere definiti navarriano il primo o cuzzocreaiana la seconda. E lo stesso vale per Giovanni Moschella, che da terza via si è trasformato in grande alleato di Spatari, nel solco di una continuità quasi logica, rispetto agli anni vissuti fianco a fianco nel collegio dei prorettori di Salvatore Cuzzocrea. Ma per quanto quelle definizioni siano effettivamente riduttive rispetto a percorsi e storie personali che meritano i dovuti riguardi, il bipolarismo politico nel quale l’Università di Messina si ritrova ingabbiata ormai da tempo è qualcosa che prescinde dalla volontà dei singoli. La contrapposizione tra due blocchi che si identificano nell’ex rettore Cuzzocrea e nel suo predecessore Pietro Navarra è nelle cose, aleggia su tutto l’Ateneo, finendo perfino per semplificare una realtà che, a dire il vero, è ben più complessa di così. Ma l’esito del primo turno – 539 voti Limosani, 502 voti Spatari, appena 125 per Moschella – è parsa più una conferma, che una smentita, di questo stato di cose. Con buona pace dei diretti interessati.

Del resto bastava dare un’occhiata alle presenze in aula magna, il giorno del primo spoglio. Cuzzocrea e Navarra non c’erano, almeno fisicamente, ma se ne avvertiva la presenza. E così sarà ancora oggi, così è stato anche in questo fine settimana. Da tempo, dice chi ha più memoria storica, non si assisteva ad una contesa per l’ermellino così agguerrita ed equilibrata, e non è un caso che questo tempo sia oggi, dopo anni di conflitti interni e dopo l’ennesima bufera che, travolgendo l’ex rettore, ha finito per trascinare con sé tutta la comunità accademica.

Eppure fino a pochi anni fa giocavano più o meno tutti nella stessa metà campo. Moschella e Cuzzocrea furono a lungo in ballottaggio per raccogliere l’eredità di Navarra, Limosani era prorettore di Navarra insieme proprio a Cuzzocrea, e quando quest’ultimo è diventato rettore, della sua squadra facevano parte alcuni dei docenti più vicini allo stesso Navarra. Ma non è mai stato vero amore. La candidatura di Cuzzocrea preferita a Moschella per non lasciar campo libero a Francesco Stagno D’Alcontres al Policlinico si è rivelata, nel tempo, una strada destinata ad allontanarsi dal percorso immaginato da Pietro Navarra. I cui uomini si sono sfilati o sono stati fatti fuori col passare dei mesi.

