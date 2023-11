Messina, a Camaro Sottomontagna un parco urbano nuovo simbolo del risanamento: ecco la gara

Un gioiellino sulle ceneri della baraccopoli. La strada tracciata dall’amministrazione comunale si sostanzia in un altro passaggio fondamentale grazie alla pubblicazione di una procedura negoziata con previa indagine di mercato. È finalizzata all’affidamento dell’appalto integrato dei lavori e servizi relativi all’architettura e all’ingegneria per il progetto denominato “Realizzazione del parco urbano di Camaro Sottomontagna”. Il criterio privilegiato sarà quello del prezzo più basso su un importo a base di gara di 1.224.292,31 euro. La data di scadenza per la presentazione delle offerte è fissata il 4 dicembre prossimo.

I dettagli sono descritti nella relazione tecnico illustrativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Quanto alla volumetria esistente da rigenerare, il lotto si estende per oltre 15.000 metri cubi. Il sito «avrà accesso dal viale della Marina Russa e dalla via Gerobino Pilli», si legge nel documento. Sotto la lente «la rigenerazione dell’area con lo sbaraccamento e la bonifica ambientale», si punta alla creazione di aree destinate a verde attrezzato e in parte a parcheggi. Scopo dell’intervento di arredo urbano «è affrontare tutti gli aspetti legati alla progettazione del verde pubblico, dell’illuminazione urbana, e di tutti gli elementi che vengono collocati nel contesto urbanistico e che hanno destinazione pubblica. In questo modo architettura, progettazione, design e funzionalità si fondono in maniera ideale per opere di alto livello pensate per la popolazione. A parità di rilievo alla fruizione estetica è stata anche considerata la fruizione di pianificazione dello spazio attraverso la realizzazione di percorsi pedonali, di aree destinate a giochi per i più piccoli, e giochi inclusivi accessibili anche a bambini portatori di handicap, un’area destinata al workout per i più grandi, un’area relax coperta, e un area ristoro».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina