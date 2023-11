Incidente sulla Palermo-Messina: rallentamenti tra Santo Stefano e Sant'Agata Militello

Incidente autonomo stamani sulla autostrada A20 tra gli svincoli di Sant’Agata Militello e Santo Stefano di Camastra. Un furgone si è ribaltato all’interno della galleria Piano Bandiera in territorio di Caronia. Fortunatamente nessuna conseguenza per il conducente del veicolo, rimasto illeso. Sul posto i mezzi del soccorso stradale e la Polizia stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello prontamente intervenuta per regolare la viabilità a doppio senso di circolazione.