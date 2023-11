Messina, la corsa all'ermellino: è il giorno dello spoglio. Anche l'ex rettore Cuzzocrea al seggio

Tutto pronto per lo spoglio che potrebbe decretare il nuovo ermellino. Ampiamente superato il quorum di 677 aventi diritto al voto richiesto per la validità della tornata, lo stesso quorum adesso dovrà raggiungere uno dei tre candidati per essere eletto al primo turno come nuovo rettore dell'Università di Messina. In caso contrario si dovrà procedere col secondo turno, lunedì 27, quando basterà la maggioranza assoluta dei votanti. Se anche in questo caso non si arriverà al quorum, si deciderà tutto al ballottaggio del 1° dicembre, dove vince il più votato tra i primi due.

I tre candidati – Michele Limosani, Giovanni Moschella e Giovanna Spatari – hanno votato tutti ieri mattina. Moschella e Spatari, che in condivisione hanno l’esperienza di prorettori di Cuzzocrea (il primo da vicario), hanno votato al seggio 2, Limosani al seggio 1, entrambi nell’aula magna del rettorato. La stessa aula magna del rettorato nella quale si è presentato per votare, senza tradire alcuno stato dimesso, proprio l’ex rettore Salvatore Cuzzocrea.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina