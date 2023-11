Messina, il nuovo asilo nido in via Taormina: il Comune accelera

Commentando un recente report della Cgil, che denunciava la carenza di strutture educative per bambini in città, il sindaco Federico Basile aveva spiegato che il 2024 sarà l’anno in cui ben quattro nuovi asili nido apriranno i battenti. Uno nascerà al rione Taormina e su questo fronte Palazzo Zanca ha accelerato sull’iter, compiendo un altro importante passo avanti nell’ambito dell’edilizia scolastica seguito in prima persona dall’assessore comunale Salvatore Mondello.

Il dipartimento Servizi tecnici-Servizio opere pubbliche ha affidato alla Novatek s.r.l. di Capo d’Orlando le indagini geognostiche propedeutiche alla realizzazione dell’intervento, per un importo di 26.860,19 euro. L’appalto, finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede adesso l'esecuzione di rilievi fisici, sondaggi geognostici e prove di laboratorio in un’area inserita tra quelle oggetto di risanamento. L’importo rimodulato del progetto è pari 856.152 euro e la responsabile unica del procedimento è l’ing. Tiziana Alderucci.

L’area in questione è confinante da un lato con via Taormina, dall’altro con via Caio Valerio Catullo ed è situata proprio a fianco delle palazzine realizzate negli ultimi tempi dall’Istituto autonomo case popolari nella porzione lato monte.

