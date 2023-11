La "rapina" di Castroreale, individuati i due malviventi: una vendetta contro la coppia il movente dell'aggressione

Dietro l’efferata rapina commessa poco dopo la mezzanotte di sabato scorso in una abitazione di Corso Umberto, nel centro storico di Castroreale, ai danni di un commerciante del luogo titolare di un esercizio commerciale e della sua compagna di origine straniera cui sono stati sottratti monili d'oro e una somma non rilevante di denaro, potrebbe nascondersi una ritorsione da parte di due uomini che intendevano portare a termine una sorta di vendetta contro la coppia.

I malviventi, che hanno agito a volto coperto e uno dei quali ha ferito a una mano il commerciante con alcune coltellate, potrebbero essere già stati identificati dai carabinieri della Compagnia di Barcellona e del Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale, che operano con il coordinamento dei magistrati della Procura di Barcellona, diretta dal procuratore Giuseppe Verzera. Anche grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza prelevate sia a Castroreale che in alcune frazioni del Comune, potrebbero aver confermato i sospetti avanzati dalle stesse vittime circa l'identità dei “rapinatori”.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina