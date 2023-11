Taormina, Ricorso respinto anche dal Cga. La “zip line” è sempre più vicina

Rigettato anche in Appello il ricorso contro la realizzazione della “zip line” a Taormina, l’attrazione turistica di ultima generazione per sorvolare il territorio appesi ad un cavo d’acciaio sospeso tra due punti con quote differenti, come se si fosse in volo libero.

Il Cga di Palermo (presidente Roberto Giovagnoli, consiglieri Solveig Cogliani, Anna Bottiglieri, Giovanni Ardizzone e Marco Mazzamuto) ha infatti respinto il ricorso finalizzato a ribaltare la sentenza emessa dal Tar di Catania nei mesi scorsi, presentato dalla società “La Collina Azienda Agricola Srl”, assistita dall’avv. Sebastiano Licciardello, contro il Comune (non costituito in giudizio), l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, il Genio civile di Messina, la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Messina e nei confronti della “Adrenaline Flyng Srls” di Furnari, società che ha proposto la costruzione dell’impianto, difesa dall’avv. Antonio Saitta.

La ricorrente, proprietaria di alcune aree sopra le quali è previsto l’impianto, ha impugnato la delibera del consiglio comunale, del 27 ottobre 2022, di approvazione del progetto definitivo della “zip line”, con l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la variante urbanistica, l’approvazione della successiva variante al progetto decisa dall’aula il 28 dicembre 2022 e l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza il 14 dicembre 2022, oltre alla determina dell’Ufficio tecnico di approvazione dell’elaborato.

