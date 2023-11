Patti, minaccia i passanti con un coltello: denunciata

Armata di un coltello da cucina semina il panico in pieno centro cittadino. È successo nella tarda serata di giovedì scorso tra via Trieste e piazza Mario Sciacca, a Patti, dove una donna ucraina di 53 anni è andata in escandescenze a causa, sembrerebbe, di alcuni ragazzi che l’avrebbero importunata.

Stando alla ricostruzione effettuata dai poliziotti del Commissariato di polizia di Patti, dopo essere stata infastidita da alcuni giovani la donna sarebbe rientrata nell’abitazione in cui è attualmente ospite per poi uscire armata di un grosso coltello da cucina.

Da qui si sarebbe prima recata in villa comunale e, successivamente, avrebbe raggiunto la centralissima piazza Mario Sciacca, urlando minacce e brandendo il coltello di fronte a decine di persone che in quel momento stavano consumando la cena sedute ai tavoli di un locale situato ai margini della piazza, tra cui parecchi ragazzini che stavano festeggiando un compleanno.

