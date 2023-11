Tragico incidente a Furci Siculo, muore un 66enne di Savoca

Incidente con una vittima oggi pomeriggio nel comune di Furci Siculo. Un fuoristrada che stava percorrendo una stradina sterrata a monte della frazione Artale è precipitato in un burrone scivolando per decine di metri verso valle e per il conducente non c’è stato nulla da fare. La vittima è Carmelo Taurino, 66 anni di Savoca, che si trovava ad Artale per una battuta di caccia con un amico. Quest’ultimo era al suo fianco quando il mezzo è finito fuori strada ed è riuscito a risalire e chiedere aiuto: sul posto sono giunte due ambulanze del 118, i carabinieri della Compagnia di Taormina, la Polizia locale di Furci Siculo e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni. Il passeggero ferito è stato condotto in ospedale per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione la vittima avrebbe accusato un malore mentre era alla guida del fuoristrada perdendone il controllo.