Interruzione idrica a Messina, lavori conclusi. Oggi pomeriggio riprenderà l'erogazione in città, domattina a Giostra e Annunziata

Completate intorno alle 11.30 tutte le lavorazioni nella condotta del Fiumefreddo, nei 9 punti tra Piedimonte Etneo e Sant'Alessio Siculo previsti da progetto per il quale da ieri alle 7 è stata interrotta l'erogazione. Adesso sono in corso le operazioni di collaudo, in modo da garantire nuovamente l'afflusso idrico in città. Per il pieno ripristino del servizio occorrerà attendere il pomeriggio in alcune zone e la mattinata di domani in altre, soprattutto nella fascia Giostra-Annunziata.

Risolto dunque anche l'intoppo che si era verificato a Sant’Alessio, dove le operazioni sono proseguite più a lungo che negli altri cantieri. Anche per far fronte al nuovo cronoprogramma, l’Amam aveva intanto avviato una distribuzione eccezionale in alcune zone della città (da via Garibaldi a viale Europa e nell’estrema zona nord) con le riserve rimaste ieri, con l’acqua della Santissima e con i vari pozzi sparsi per la città. Da Tremestieri a Minissale l’acqua sarà distribuita fino alle 13. In considerazione del fatto che le autobotti dislocate in città si stanno svuotando, tra le 13.30 e le 14.30 saranno richiamate da Amam per poter essere riempite e tornare nei nove punti già previsti.

Il centro comunale della Protezione civile sta lavorando a gran ritmo per gestire le decine di telefonate che stanno arrivando al numero dedicato 09 022 866 per avere informazioni. Fra le richieste quelle di condomini, famiglie, ma anche commercianti e nuclei con persone fragili che hanno bisogno di approvvigionamento.

