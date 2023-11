Sciopero trasporti, ecco le corse garantite a Messina: Atm e Stretto 

In una città baricentrica per il trasporto come Messina, lo sciopero generale di oggi, specie nel settore della mobilità, ha implicazioni significative non solo a livello locale.

«Alla luce della dichiarazione di sciopero da parte dalle organizzazioni sindacali nazionali Cgil e Uil – si legge nella comunicazione di Caronte & Tourist – , nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13, il servizio sullo Stretto di Messina potrebbe prevedere una una corsa ogni 80 minuti sulla direttrice Villa San Giovanni – Messina Rada S. Francesco, così come una corsa ogni 120 minuti per Messina Tremestieri».

In pratica dopo la corsa di stamattina delle 8,40, quella successiva assicurata sarà quella delle 10. Quella della 9,20, invece, dipenderà dall’adesione allo sciopero dei lavoratori.

Quanto ad Ustica Lines, invece, che si occupa della linea fra Messina e Reggio Calabria, sono garantite all’interno dell’orario dello sciopero le corse: da Messina delle 11.25 e da Reggio 12.15. Da Messina per Reggio Eolie (condizioni meteo permettendo) alle 12.45. Legate all’adesione quelle delle 9.25 e 10.20 da Messina.

Quanto all’Atm, la società scrive che tutti i lavoratori dovranno garantire l’espletamento del servizio fino alle 9:30 e dalle 12:30.