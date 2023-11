Rassegna stampa 17-11-2023 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

•Sciopero trasporti, ecco le corse garantite a Messina: Atm e Stretto

•Messina, da stamattina lavori alla condotta idrica per 24 ore, ma si temono effetti fino a domenica

•Messina, a piazza Cairoli cambia l’intera illuminazione: quasi concluso il restyling

•Messina, in dieci per ridisegnare la Falce: al via la valutazione delle offerte

•Messina, terapie d’urto contro gli attacchi hacker: il progetto del Comune

IN PROVINCIA

•Barcellona-Milazzo: stop al pedaggio su un tratto dell’A20, stanziati i fondi

•Taormina, controlli sulla Tari: oltre 2.000 utenze del tutto sconosciute e un buco di 6 mln