Rassegna stampa 16-11-2023 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Messina

- Messina, la ciclabile sbarca in via Garibaldi. Sulla Tommaso Cannizzaro ci sarà una corsia in meno per le auto

- Messina, cambio alla polizia municipale: Blasco saluta, da Ragusa arriva il dott. Maurizio Cannavò

- Messina, la mensa digitale funziona. Già più di 3 mila le istanze

Provincia

- Milazzo, il sottufficiale Visalli fu un eroe. Non ci sono responsabili per la sua morte, caso archiviato

- Barcellona, carcere duro allo storico boss Carmelo Vito Foti

Sicilia

- Ars, i deputati si “abbuffano” di contributi. Ecco i contributi a pioggia