PalaTracuzzi inutilizzabile, danni al parquet a causa di infiltrazioni. Attività dirottate nella Cittadella Universitaria

Ancora problemi al pala Tracuzzi, che da questa mattina è inutilizzabile dalle società sportive e anche dalle scuole che effettuano l’attività motoria nella struttura. Al termine di un sopralluogo con l’assessore Massimo Finocchiaro e l’esperto Francesco Giorgio, ieri sera è stato deciso l’immediato intervento di manutenzione sul parquet della palestra di via Roccaguelfonia.

Negli ultimi dieci giorni, quattro erano stati gli interventi per sistemare il pavimento che in più punti si era rovinato. Il gran numero di lavori necessari in così poco tempo ha insospettito i tecnici del Comune che ieri hanno potuto verificare una perdita d'acqua in una delle condotte che passano proprio sotto al terreno di gioco.

Evidentemente l’umidità ha rovinato il legno, che adesso dovrà essere sostituito. Ma prima occorrerà trovare il punto di rottura della condotta, ripristinarlo e a quel punto cambiare tutte le tavole. Le società sono già state avvertite ed è scattato, sempre attraverso Palazzo Zanca, il piano di emergenza per recuperare spazi utili per partite e allenamenti. In questo momento la soluzione più immediata è quella di utilizzare l’impianto della cittadella universitaria.

Interlocuzioni sono in corso fra Massimo Finocchiaro e Silvia Bosurgi che dirige la struttura, Difficile prevedere i tempi di ripristino, ma il Comune assicura che vi siano volontà e fondi per poterlo realizzare nel più breve tempo possibile.