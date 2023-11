Trasferimento dei rifiuti dall’estero: in arrivo fondi per 1,8 mln di euro a 32 comuni di area Ionica di Messina

Via libera dall’assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità all’erogazione ai Comuni delle somme necessarie per la copertura dei costi straordinari sostenuti per il trasferimento di rifiuti all’estero.

Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano complessivamente a 45 milioni di euro, ma l’importo del contributo da riconoscere agli enti era pari a 54,7 milioni, dunque oltre la dotazione finanziaria disponibile, e pertanto a ciascun Comune è stato riconosciuto un importo pari alla somma calcolata secondo i parametri ma decurtata proporzionalmente del 17,73%.

Tra la zona ionica e la valle dell’Alcantara le risorse sono state assegnate a 32 enti locali, per un totale di 1.847.808 euro, di cui 25 enti appartenenti alla “Srr Messina Area Metropolitana” (1.657.480 euro) e altri 7 ricadenti nel territorio della “Srr Messina Provincia” (190.328 euro), dopo che le società di regolamentazione rifiuti hanno trasmesso l’elenco comunicando i periodi di trasferimento fuori regione per ciascun Comune.

