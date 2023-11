Concorsi al Comune di Messina, ci sono i primi nomi

Dario, Salvatore, Orazio, Alessio, Marco. E ancora Anna, Francesco, un’altra Anna, Noemi e Vincenzo. Eccoli i primi nomi (sul sito del Comune ci sono anche i cognomi) dei prossimi nuovi dipendenti del Comune che, dopo quasi 30 anni, ha bisogno di un ricambio generazionale e rimpolpare le fila di un gruppo di lavoro che nei prossimi anni avrà un carico di lavoro ancora maggiore.

Sono state pubblicate le prime graduatorie, pur provvisorie, di due dei nove concorsi lanciati dal comune a fine del 2022 per l’assunzione di complessivi 341 nuovi dipendenti.

Le commissione esaminatrici, 11 mesi, dopo l’avvio della procedura e sei mesi dopo la prova preselettive, hanno completato il lavoro per quel che riguarda i funzionari contabili e i funzionari legali. Sono quarantacinque i vincitori, 25 per l’uno e 20 per l’altro. Ma le commissioni (con qualche differenze terminologica) hanno reso noti anche gli idonei che sono arrivati oltre il limite numerico dei posti disponibili. Questo perchè, come va sottolineato, si tratta di graduatorie provvisorie che, nei quindici giorni successivi, possono essere motivo di eventuali ricorsi di chi non ritiene che la sua posizione sia quella corretta.

Dopo le due settimane e se non ci fossero ricorsi, le graduatorie diventano definitive e i vincitori potranno festeggiare senza alcun patema o remora. Ma i nomi delle assunzioni possono anche essere diversi da quelle delle liste pubblicate in questi giorni, perché nel frattempo potrebbero emergere delle rinunce o perché dalla verifica dei titoli potrebbero saltare fuori dei profili di illegittimità.

