Messina, un villaggio natalizio di luci e cultura attorno al Teatro

La prima pioggerella autunnale ci ricorda come fra poco più di tre settimane scatterà la stagione natalizia. Un appuntamento quello dell’otto dicembre al quale tutti vogliono arrivare preparati, e non solo a Palazzo Zanca. Nell’ambito di un programma composito e che si profila piuttosto ricco, spicca una novità che si sta concretizzando in questi giorni.

Domani, infatti, è attesa la firma di una protocollo fra il Comune e l’ente Teatro per definire la realizzazione di un villaggio natalizio proprio attorno al Vittorio Emanuele. Un’iniziativa che, se dovesse essere confermata anche nei dettagli, sarà inedita perché coniugherà l’aspetto, per così dire commerciale, con quello culturale. Dalle indiscrezioni che potranno trovare conferma nei prossimi giorni quando sarà chiuso l’accordo e anche l’intero progetto sarà concordato con chi lo dovrà realizzare, emerge che sarà allestito uno spazio piuttosto vasto che cintura il Teatro.

In linea di principio dovrebbero essere interessate le vie Laudamo, Pozzoleone e Casalaina, che dovrebbero, quella che non lo sono già, diventare isole pedonali per tutto il periodo natalizio. Un anello nel quale saranno montate una cinquantina di casette natalizie adeguatamente addobbate per realizzare, e a questo tiene particolarmente il Teatro, un villaggio esteticamente molto bello. Per quel che riguarda i contenuti, dovrebbero essere coniugati i temi legati al riuso, all’arte e ai mestieri con uno standard qualitativo espositivo di primo livello. Non potrà mancare un’area food, ma il vero valore aggiunto sarà quello culturale. Se l’accordo dovesse andare in porto, oltre alla già ricca programmazione del Teatro Vittorio Emanuele, si aggiungerebbe un calendario quotidiano che spazierebbe dal palco principale alla Laudamo con iniziative che coinvolgeranno un po’ tutta la famiglia.

