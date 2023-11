Bretella a Barcellona, corsa contro il tempo

L'utilizzo della bretella provvisoria che attraversa il greto del torrente Mela, per garantire la continuità territoriale tra Barcellona e Milazzo, rimane ad alto rischio in quanto finora manca un piano idoneo che garantisca la chiusura della pista di emergenza nel caso di allerta meteo.

La Città metropolitana di Messina, oltre ad aver disertato il tavolo tecnico indetto dal Genio Civile, non ha fino adesso adottato le necessarie misure per regolare la viabilità che compete a Palazzo dei Leoni. L'unica nota positiva è rappresentata dalla lettera che il Genio Civile ha ricevuto il 6 novembre dal Comune di Milazzo che – diversamente dall'atteggiamento assunto in precedenza – ha manifestato la propria disponibilità alla cooperazione con le pubbliche amministrazioni coinvolte, in primis con il Comune di Barcellona che ha sempre manifestato la massima collaborazione per la risoluzione dei problemi insorti a causa delle scelte di non prevedere nel progetto della ristrutturazione del Ponte Mela una viabilità alternativa “in loco”. Visto il disinteresse della Città metropolitana, il Genio civile a margine del tavolo tecnico svoltosi il 3 novembre, aveva concesso ulteriori 10 giorni lavorativi per la definizione dell'intesa fra gli Enti, avvertendo che «trascorso infruttuosamente tale termine – di imminente scadenza – si procederà con la chiusura totale della bretella provvisoria». La decisione è stata presa «in considerazione di probabili aggravamenti delle condizioni atmosferiche e di un conseguenziale e probabile rischio di allerta meteo». E per questo l'ingegnere capo del Genio Civile Santi Trovato ed il direttore dei lavori ingegnere Antonino Barone, nella lettera con cui è stato trasmesso il verbale del tavolo tecnico, invitano la Città Metropolitana e i due Comuni di Barcellona e Milazzo, ad «attivarsi al fine di coadiuvare l'impresa esecutrice nella chiusura dei varchi lato Milazzo e Barcellona Pozzo, nel rispetto della nota dell'Ufficio del Genio Civile dell’1 settembre 2023. L’ufficio regionale ha previsto, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, che l'impresa esecutrice renda fruibile il transito veicolare lungo la bretella provvisoria, esclusivamente nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 16,30 con la presenza di personale di Polizia municipale nell'orario di chiusura giornaliero e in caso di allerta meteo”.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina