Taormina, restyling dello stadio in rampa di lancio

Avvio dei lavori più vicino per la riqualificazione dello stadio “Bacigalupo” di Taormina, grazie al finanziamento da 751.140 euro ottenuto lo scorso anno dal Governo, con fondi Pnrr, per il rifacimento del manto in erba sintetica, l’efficientamento energetico e la riqualificazione degli impianti. In questi giorni si è conclusa la procedura per affidare i servizi tecnici di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e il professionista scelto dal Comune è l’ing. Antonio Chillemi di Santa Teresa di Riva, incaricato con un affidamento diretto per un totale di 62.171 euro compresa Iva. La procedura partiva da un importo a base d’asta di 63.419 euro e il tecnico ha offerto 50.960 euro oltre Iva al 22%, pari a 11.211 euro. L’attività sarà regolata da un apposito contratto sotto forma di disciplinare di incarico da stipularsi tra il Comune di Taormina e il professionista affidatario.

Lo scorso marzo, il Comune ha ottenuto un’integrazione al finanziamento, ottenuto dopo la partecipazione della precedente amministrazione comunale all’avviso “Servizi e infrastrutture sociali di comunità” coperto con i fondi della Missione 5 “Inclusione e coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza, grazie all’accesso al Fondo opere indifferibili, che prevede l’assegnazione di un ulteriore 10%, e dunque sono stati concessi altri 60.628 euro, per un finanziamento totale pari a 811.768 euro. Somme aggiuntive che hanno permesso di aggiornare il progetto esecutivo, redatto dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, l’ing. Massimo Puglisi, fino all’importo di 824.000 euro, calcolando l’aumento del costo dei materiali.

