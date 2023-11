Messina, il Nautico inizia il gran ballo delle scuole: da lunedì i primi trasferimenti

È il primo trasferimento della lunga serie con cui la scuola messinese dovrà fare i conti in questo finale d’anno e anche nei primi mesi del 2024.

Si tratta di un “trasloco” momentaneo come lo saranno tutti gli altri, ma in questo caso non ci sono di mezzo lavori indifferibili da fare ma la restituzione delle aule che servono all’attività di una scuola “riferimento” dello Stretto.

Da lunedì mattina i ragazzi del Nautico Caio Duilio avranno una nuova sede aggiuntiva. Si tratta di quella ricavata all’interno dell’istituto Don Bosco di via Brescia. Uno spazio che aveva già tutte le caratteristiche di una scuola e che in queste settimane è stato “adattato” alle esigenze di un Nautico.

All’inizio dell’anno scolastico, dopo una quindicina di anni, si è chiusa la convivenza (diventata scomoda, al punto da finire in aula di tribunale) fra il Caio Duilio e il Verona Trento che, in un momento di calo delle presenze (adesso è la più frequentata scuola della città), “concesse” su indicazione della Città Metropolitana una ventina di aule. Il Nautico ha “restituito” gli spazi ottenendo 24 aule al Don Bosco. «È uno spostamento temporaneo – sottolinea la preside dell’istituto Daniela Pistorino – perché abbiamo avuto la assicurazione da parte di Palazzo dei leoni che, nel frattempo, potrà essere realizzato l’edificio, vicino alla nostra sede storica, che risolverà definitivamente i nostri problemi di spazi. Accettiamo i disagi di avere due sedi distanti, in nome di questa soluzione».

È il futuro del Nautico, ironia della sorte. sarà sempre al Verona Trento. Questo perché, in base alle indicazioni della Città metropolitana, quando, saranno completati i lavori per la ristrutturazione delle vecchie officine del tecnico, una parte delle aule che se ne ricaveranno potranno essere assegnate al Nautico.

