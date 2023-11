Maturità bis a Spadafora, secondo giorno di esami al Galilei. Studenti e genitori: "E' finito un incubo"

Sono in corso anche oggi gli esami di Maturità per gli alunni della V A del Liceo scientifico "Galileo Galilei" di Spadafora.

Si percepisce forte, anche oggi, la tensione da parte degli studenti e delle famiglie. La commissione, presieduta dal dirigente scolastico Elio Parisi, sta esaminando i diretti interessati con la consueta serenità.

Le prove orali si concluderanno domani mattina con le ultime due studentesse della classe.

Per Jolanda che vuole entrare in Conservatorio è stata una prova molto sentita: "Cercherò di concentrarmi sul mio futuro e sul mio percorso di studi, spero che di lasciarmi alle spalle tutto e che questo sia per me solo un brutto sogno".

"Sono stati mesi bruttissimi - commenta il papà di Giulia, una dei maturandi - è stato un incubo perché ripetere di nuovo un esame è una cosa assurda. Siamo contenti che tutto sia finito"