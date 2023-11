Auto contro un camion a Sinagra: una donna trasportata in ospedale

Un grave incidente stradale, le cui cause sono ancora tutte da chiarire, si è verificato ieri mattina, poco dopo le 10, lungo la Provinciale 146 bis, la Ponte Naso-Sinagra all’altezza dell’area commerciale, a qualche centinaio di metri dall’entrata nel centro abitato.

Nell’incidente sono stati coinvolti tre veicoli: un furgone, un’autovettura – una Ford Focus guidata da una donna del luogo – e un camion. Ad avere la peggio è stata proprio la conducente della vettura. Nel violento impatto col camion, il veicolo è stato “spinto” per alcuni metri sull’asfalto. Per verificare le condizioni della donna è stato chiamato il servizio di emergenza-urgenza del 118. Soccorsa dai sanitari, subito intervenuti, la malcapitata è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Il suo stato di salute è monitorato dal personale medico del presidio sanitario. Sul posto sono intervenuti subito gli operatori della polizia municipale di Sinagra e il vicesindaco Guglielmo Lacava. Effettuati i rilievi e disciplinata la circolazione veicolare, che ha subito qualche rallentamento per la presenza dei mezzi di trasporto incidentati sulla strada. Al vaglio anche le responsabilità del grave sinistro.