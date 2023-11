Messina, passo decisivo per la riqualificazione della Falce

Scadrà martedì prossimo, alle 10,30, il termine per la partecipazione al bando di gare relativo alla progettazione dei nuovi interventi di riqualificazione urbana nel cuore della Zona falcata di Messina. L’ente committente è l’Autorità di sistema portuale dello Stretto ma il bando, come è noto, è stato predisposto da Invitalia, l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa. E di Invitalia sono la responsabile unica del progetto, l'ing. Roberta Chiara De Clario e il responsabile di procedimento per la fase di affidamento, il geologo Maurizio Antonio Liberatore.

L’appalto riguarda l’affidamento dei servizi (di ingegneria e architettura) di progettazione (fattibilità tecnica ed economica) dell’intervento di «restituzione agli usi urbani di un’area industriale inquinata», con «bonifica e riqualificazione delle aree della Zona falcata». Il progetto è finanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 2.364.438,84 euro.

