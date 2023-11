Messina, parcheggio pronto per il mercato

Uno pronto ad essere consegnato, uno appena avviato e un altro in dirittura d’arrivo. I parcheggi d’interscambio sono il più classico dei work in progress: 15 cantieri che sono partiti in momenti diversi e che si concluderanno nella prossima primavera. Alcuni sono già stati aperti al pubblico, dai due di Viale Europa, a quello di via san Cosimo, passando per lo spazio ricavato a Bordonaro.

E il prossimo ad essere consegnato sarà quello di via Catania, l’unico che, però, non sarà aperto alle auto, ma ai commercianti. Infatti sarà spostato in quello spazio, temporaneamente, il mercato Vascone che ha bisogno di una profonda ristrutturazione.

La data prevista per la consegna delle opere edili è quella del 15 novembre ed in effetti i lavori sono vicini alla posa dell’ultimo manto di asfalto. Un parcheggio parecchio “discusso” quello di fronte al Gran Camposanto perché i posti auto saranno di fatto raddoppiati rispetto a quelli della situazione precedente ( 88 quelli previsti) ma è stato dimezzato lo spazio per le auto in transito, con una sola carreggiata a due corsie. A lavori consegnati, dunque, potrà cominciare l’allestimento dei 3.500 metri quadri per l’installazione delle strutture mobili che consentiranno il trasferimento per alcuni mesi del Vascone. Sono in corso le attività necessarie per definire la manifestazione d’interesse con cui verrà noleggiata una grande struttura prefabbricata che ospiterà gran parte dei commercianti del mercato, altre più piccole saranno sistemate in una parte dell’attuale terminal del posteggio dei bus.

«Il trasferimento – dice l’assessore Salvatore Mondello – avverrà a gennaio. In prossimità delle feste non vogliamo creare disagi ai commercianti. Quando poi torneranno al Vascone che sarà rimesso a nuovo, allora completeremo i lavori al parcheggio con la parte tecnologica dell’appalto». La novità di questi giorni, invece, è quella dell’avvio delle opere nel terzo e ultimo degli “interscambi” del viale Europa, quello denominato Ovest. Nascerà fra la rotatoria Boris Giuliano e l’incrocio con il viale Italia. 6500 metri quadri e 209 posti.

